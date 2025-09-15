МИД Британии не предоставил доказательств причастности РФ к дронам над Польшей

Дипмиссия добавила, что в ходе недавних авиаударов по объектам ВПК Украины целей на территории Польши не планировалось. Об этом же российские дипломаты говорили в различных столицах стран НАТО и ЕС, а также в ходе заседания СБ ООН в Нью-Йорке.



Российская сторона выразила готовность к обсуждению этого вопроса с Варшавой и другими странами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. В посольстве подчеркнули, что Москва не заинтересована в росте напряженности с Польшей и НАТО.