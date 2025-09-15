МИД Британии не предоставил доказательств причастности РФ к дронам над Польшей
Посол России в Великобритании Андрей Келин не получил доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками в Польше. Об этом сообщила российская дипмиссия в Лондоне после формального протеста Великобритании в своем Telegram-канале.
По словам представителей дипмиссии, российская сторона поинтересовалась у британских коллег наличием доказательств того, что дроны могли быть запущены российскими военными. «Их не оказалось», – подчеркнули в дипмиссии.
В заявлении отмечается, что Россия не была заинтересована в направлении беспилотников в сторону Польши, тогда как у Киева «есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию "под чужим флагом"».
Дипмиссия добавила, что в ходе недавних авиаударов по объектам ВПК Украины целей на территории Польши не планировалось. Об этом же российские дипломаты говорили в различных столицах стран НАТО и ЕС, а также в ходе заседания СБ ООН в Нью-Йорке.
Российская сторона выразила готовность к обсуждению этого вопроса с Варшавой и другими странами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. В посольстве подчеркнули, что Москва не заинтересована в росте напряженности с Польшей и НАТО.
Ранее МИД Болгарии выдал письменный демарш послу РФ в стране Элеоноре Митрофановой в связи с ситуацией с беспилотниками в Польше.
В ночь 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что речь идет о «провокации» с участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Минобороны России ответило, что целей для поражения на территории Польши не планировалось.
Североатлантический альянс после падения обломков беспилотников ввел в действие ст. 4 договора НАТО, которая предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов.