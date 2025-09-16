Япония выступила против введения тарифов для стран, покупающих нефть у РФ

«В рамках ВТО Япония обязана не выходить за установленные тарифные пределы и относиться ко всем странам одинаково, если они сами выполняют соглашения», – подчеркнул Като. По его словам, было бы затруднительно, например, поднять тарифы до 50% лишь потому, что отдельные государства продолжают импортировать российскую нефть.