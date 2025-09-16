Япония выступила против введения тарифов для стран, покупающих нефть у РФ
Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что страна не поддерживает предложение США усилить давление на Россию через повышение тарифов для Китая и Индии, закупающих у России нефть. Как сообщает Bloomberg, Токио придерживается обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и не может в одностороннем порядке устанавливать повышенные пошлины.
«В рамках ВТО Япония обязана не выходить за установленные тарифные пределы и относиться ко всем странам одинаково, если они сами выполняют соглашения», – подчеркнул Като. По его словам, было бы затруднительно, например, поднять тарифы до 50% лишь потому, что отдельные государства продолжают импортировать российскую нефть.
Заявление министра отражает осторожность Японии в отношении идеи Вашингтона, учитывая, что Токио сохраняет собственные поставки нефти и сжиженного газа из России, отмечает Bloomberg. В частности, проект «Сахалин-2» остается ключевым источником поставок СПГ для японской энергетики, и эти объемы не подпадают под западные санкции.
По данным минторга Японии, в июне на Россию пришлось около 1% всего импорта нефти в Японию. Като добавил, что Токио вместе с партнерами по «большой семерке» (G7) рассматривает, какие меры окажутся наиболее действенными для давления на Москву. Источники Bloomberg отмечают, что новые санкции G7 планируют согласовать в ближайшие две недели.
12 сентября президент США Дональд Трамп встретился с лидерами стран G7 в формате видеоконференции. По данным газеты Financial Times, он предложил ввести для Китая и Индии повышенные пошлины за закупку нефти из РФ на уровне 50–100%. По словам представителей министерства финансов США, цель этих мер – заставить Москву сесть за стол переговоров и прекратить украинский конфликт.