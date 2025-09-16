Газета
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Ведомости

На открытии осенней сессии председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и корейскому народу за поддержку в ходе боевых действий в Курской области.

«Мы благодарим корейских военнослужащих, которые вместе с нашими солдатами и офицерами освобождали Курскую область от неонацистских захватчиков», – заявил Володин, выступая на пленарном заседании.

Он напомнил, что 2025 г. в России отмечается как год 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. По словам спикера, союзники СССР, в том числе Китай и КНДР, также понесли огромные потери в борьбе за независимость. Володин подчеркнул, что китайский народ потерял около 35 млн человек в борьбе с японской агрессией, а Корея находилась под японской оккупацией 35 лет, и ее освобождение стало возможным при участии советских войск.

Спикер отметил, что КНДР хранит память о совместной борьбе с японскими колонизаторами и сегодня демонстрирует верность исторической дружбе.

14 августа в Пхеньяне состоялась встреча председателя Володина и Ким Чен Ына. В ходе переговоров Володин передал лидеру КНДР слова приветствия и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства от президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, председатель Госдумы также выразил Ким Чен Ыну слова признательности за поддержку России в боевых действиях на территории Курской области.

