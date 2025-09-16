Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Он напомнил, что 2025 г. в России отмечается как год 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. По словам спикера, союзники СССР, в том числе Китай и КНДР, также понесли огромные потери в борьбе за независимость. Володин подчеркнул, что китайский народ потерял около 35 млн человек в борьбе с японской агрессией, а Корея находилась под японской оккупацией 35 лет, и ее освобождение стало возможным при участии советских войск.