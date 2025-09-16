На ЗАЭС заявили об обстреле территории топливных складов станции со стороны ВСУ

ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».