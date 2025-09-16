Газета
На ЗАЭС заявили об обстреле территории топливных складов станции со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район расположения топливных складов Запорожской АЭС, сообщили в российской администрации станции. В результате обстрела загорелась сухая растительность на прилегающей территории.

Пожар был локализован, угрозы основным объектам станции нет, следует из сообщения. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составлял примерно 400 м. Уточняется, что среди персонала никто не пострадал, радиационный фон в норме.

6 августа ВСУ атаковали промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской АЭС, заявляли в Telegram-канале станции. Тогда среди персонала и мирного населения никто не пострадал. 

ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».

