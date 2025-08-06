ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из артиллерии
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа атаковали промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Telegram-канале Запорожской АЭС.
В сообщении отмечается, что среди персонала и мирного населения никто не пострадал. Радиационный фон также остается в норме – угрозы для людей и окружающей среды нет. Станция работает в прежнем режиме, безопасность эксплуатации полностью обеспечена.
В результате атаки ВСУ в зданиях типографии и транспортного цеха выбило окна. Сейчас службы ЗАЭС проводят осмотр территории, чтобы выявить наличие других повреждений.
«К сожалению, этот случай – часть опасной тенденции. В последнее время обстрелы промзоны станции со стороны Украины участились. Администрация Запорожской АЭС решительно осуждает эти атаки. Обстрелы в районе атомной станции абсолютно недопустимы», – говорится в сообщении.
2 августа ЗАЭС сообщила, что после артиллерийского обстрела ВСУ в районе станции произошло возгорание на территории промышленной зоны. Погиб один человек, который находился в автомобиле на территории промзоны, еще один пострадал. Кроме того, во время тушения огня одна из пожарных машин МЧС подверглась атаке с использованием беспилотника.