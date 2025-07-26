Сотрудникам МАГАТЭ показали последствия новых атак на ЗАЭС и Энергодар
Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) показали инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) последствия ударов по пожарной части станции и Энергодару. Об этом сообщает Telegram-канал ЗАЭС.
25 июля беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ), как сообщали на станции, атаковал автомобильную стоянку около пожарной части ЗАЭС. В результате повреждения были зафиксированы на семи гражданских автомобилях. После удара рядом с теплотрассой на прилегающей к стоянке территории загорелась сухая трава. Инспекторам МАГАТЭ продемонстрировали последствия этой атаки.
В тот же день ВСУ атаковали Энергодар, сообщалось о двух погибших. Места ударов по городу сотрудники также показали инспекторам международного агентства. Целью демонстрации, как отметили на станции, стало предоставление инспекторам МАГАТЭ возможности «воочию подтвердить факт атак атомграда, повлекших гибель гражданского населения». Там подчеркнули, что угроза ядерной безопасности на фоне таких ударов остается крайне высокой.
ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».