Украинский беспилотник ударил по автостоянке рядом с Запорожской АЭС
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобильную стоянку около пожарной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего повреждения были зафиксированы на семи гражданских автомобилях, сообщили в официальном Telegram-канале станции. Уточняется, что среди сотрудников пострадавших нет.
Кроме того, после удара произошло возгорание сухой травы рядом с теплотрассой на прилегающей к стоянке территории. При этом ЗАЭС работает в штатном режиме, т.к. основные ее объекты продолжают находиться в безопасности. Спасатели МЧС работают на месте происшествия.
Представители АЭС напомнили, что подобные удары абсолютно недопустимы. Они «создают прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью персонала и населения близлежащих территорий», – уточнили в пресс-службе.
19 июля из-за обстрела со стороны Украины в Запорожской области начался лесной пожар. Это произошло в районе Энергодара и Запорожской атомной электростанции. Тогда в пресс-службе станции предупредили, что сообщения о пожаре на ее территории – недостоверные, возгорания на промышленной площадке нет.
ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».