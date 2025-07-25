Два жителя Энергодара погибли в результате атаки ВСУ

25 июля стало известно, что украинский беспилотник ударил по автомобильной стоянке около пожарной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего повреждения были зафиксированы на семи гражданских автомобилях. После удара произошло возгорание сухостоя недалеко от стоянки. Представители станции отметили, что основные объекты предприятия находятся в безопасности, АЭС продолжает работать в штатном режиме. Эту информацию подтвердил и губернатор.