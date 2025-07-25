Два жителя Энергодара погибли в результате атаки ВСУ
Два мирных жителя погибли при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) города Энергодара Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Еще двое граждан пострадали.
Кроме того, пострадали территории одного из многоквартирных домов. Удары также пришлись на район театра «Современник». На одной из автостоянок повреждения получили припаркованные автомобили, уточнил глава области. Он предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется, поэтому жителям необходимо соблюдать осторожность.
25 июля стало известно, что украинский беспилотник ударил по автомобильной стоянке около пожарной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего повреждения были зафиксированы на семи гражданских автомобилях. После удара произошло возгорание сухостоя недалеко от стоянки. Представители станции отметили, что основные объекты предприятия находятся в безопасности, АЭС продолжает работать в штатном режиме. Эту информацию подтвердил и губернатор.