Венгрия не готова снижать зависимость от российской нефти без альтернатив
Будапешт не намерен отказываться от импорта российской нефти, поскольку в настоящее время у страны нет реальных альтернативных источников, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
По его словам, Венгрия всегда выступала за диверсификацию маршрутов и поставщиков, однако переход возможен лишь при наличии жизнеспособных вариантов. «Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, поскольку это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок. Венгерское правительство никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии», – отметил Бока в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).
Министр подчеркнул, что венгерские власти обсуждают ситуацию напрямую с Вашингтоном. По его словам, США проявляют больше понимания особого положения Венгрии и Словакии, чем европейские партнеры. При этом он добавил, что российская экономика не зависит от объемов нефти, поставляемых в Будапешт и Братиславу.
Ранее Bloomberg писал, что Брюссель отложил введение нового пакета антироссийских санкций после требования президента США Дональда Трампа ужесточить требования для партнеров Москвы.
Еврокомиссия (ЕК) должна была представить новый пакет на этой неделе, но Вашингтон оказал давление на своих союзников по G7, требуя ввести 100%-ные пошлины на закупки российской нефти Китаем и Индией, а также принять другие меры, чтобы подтолкнуть президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной, следует из материала.