Венгрия не готова снижать зависимость от российской нефти без альтернатив

По его словам, Венгрия всегда выступала за диверсификацию маршрутов и поставщиков, однако переход возможен лишь при наличии жизнеспособных вариантов. «Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, поскольку это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок. Венгерское правительство никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии», – отметил Бока в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).