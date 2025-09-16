Bloomberg: ЕС отложил новый пакет санкций против РФ из-за позиции США

13 сентября Трамп объявил, что готов ввести санкции против России, если все страны НАТО перестанут закупать российскую нефть. Он также призвал союзников альянса ввести пошлины в 50–100% против КНР, отметив, что такие меры будут сняты после окончания боевых действий на Украине. За день до этого, 12 сентября, Трамп сообщил, что рассматривает «жесткие» меры давления на Россию, включая новые санкции против банков.