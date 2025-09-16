Bloomberg: ЕС отложил новый пакет санкций против РФ из-за позиции США
Брюссель отложил введение нового пакета антироссийских санкций после требования президента США Дональда Трампа ужесточить требования для партнеров Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Еврокомиссия (ЕК) должна была представить новый пакет на этой неделе, но Вашингтон оказал давление на своих союзников по G7, требуя ввести 100%-ные пошлины на закупки российской нефти Китаем и Индией, а также принять другие меры, чтобы подтолкнуть президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной, следует из материала.
«В настоящее время должностные лица “Большой семерки” работают над новым пакетом санкций и планируют завершить текст в течение ближайших двух недель», – говорится в сообщении.
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters и Bloomberg заявил накануне, что США не будут вводить пошлины на продукцию из КНР в ответ на закупки Китаем российской нефти без аналогичных шагов со стороны европейских союзников.
13 сентября Трамп объявил, что готов ввести санкции против России, если все страны НАТО перестанут закупать российскую нефть. Он также призвал союзников альянса ввести пошлины в 50–100% против КНР, отметив, что такие меры будут сняты после окончания боевых действий на Украине. За день до этого, 12 сентября, Трамп сообщил, что рассматривает «жесткие» меры давления на Россию, включая новые санкции против банков.