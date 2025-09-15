Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США не введут пошлины против КНР за покупку нефти РФ без аналогичных мер ЕС

Ведомости

США не будут вводить пошлины на продукцию из КНР в ответ на закупки Китаем российской нефти без аналогичных шагов со стороны европейских союзников. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters и Bloomberg.

«Мы ожидаем, что теперь европейцы выполнят свою часть, и мы не станем действовать без европейцев», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения пошлин.

12 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает «жесткие» меры давления на Россию, включая санкции против банков, ограничение экспорта нефти и дополнительные пошлины на товары. Он выразил недовольство отсутствием быстрых результатов в урегулировании конфликта на Украине.

13 сентября американский лидер уточнил, что готов ввести санкции против России, если все страны НАТО перестанут закупать российскую нефть. Он также призвал союзников альянса ввести пошлины в 50–100% против КНР, отметив, что такие меры будут сняты после окончания боевых действий.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь