США не введут пошлины против КНР за покупку нефти РФ без аналогичных мер ЕС
США не будут вводить пошлины на продукцию из КНР в ответ на закупки Китаем российской нефти без аналогичных шагов со стороны европейских союзников. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters и Bloomberg.
«Мы ожидаем, что теперь европейцы выполнят свою часть, и мы не станем действовать без европейцев», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения пошлин.
12 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает «жесткие» меры давления на Россию, включая санкции против банков, ограничение экспорта нефти и дополнительные пошлины на товары. Он выразил недовольство отсутствием быстрых результатов в урегулировании конфликта на Украине.
13 сентября американский лидер уточнил, что готов ввести санкции против России, если все страны НАТО перестанут закупать российскую нефть. Он также призвал союзников альянса ввести пошлины в 50–100% против КНР, отметив, что такие меры будут сняты после окончания боевых действий.