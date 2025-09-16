Газета
Al Masirah: Израиль нанес 12 ударов в западной части Йемена

Ведомости

Израиль атакует порт Ходейда на западе Йемена, расположенный на побережье Красного моря, сообщил корреспондент телеканала Al Masirah. По последним данным, было нанесено уже 12 ударов.

По данным телеканала, вооруженные силы Йемена также сообщили о работе систем противовоздушной обороны для ликвидации военных самолетов, атакующих территорию страны. Телеканал Al Arabiya отмечает, что израильская армия атаковала порт в тот же день, когда призвала эвакуироваться с этой территории.

Порт Ходейда находится в районе, который контролируют хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах». 

Портал Axios написал со ссылкой на официальных лиц, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление для захвата города Газа. По информации правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, своей целью государство поставило уничтожение палестинской группировки «Хамас».

