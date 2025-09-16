Al Masirah: Израиль нанес 12 ударов в западной части Йемена

По данным телеканала, вооруженные силы Йемена также сообщили о работе систем противовоздушной обороны для ликвидации военных самолетов, атакующих территорию страны. Телеканал Al Arabiya отмечает, что израильская армия атаковала порт в тот же день, когда призвала эвакуироваться с этой территории.