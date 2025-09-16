Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией
Пересечение воздушного пространства Польши беспилотниками является провокацией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«В Польше дроны прилетели. А откуда они прилетели? С Украины прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. И опять начались разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны?» – сказал спикер.
По его словам, европейские политики регулярно придумывают новые «пугалки» о России. Володин также упомянул давление на президента США Дональда Трампа, отметив, что его ближайших соратников устраняют, а сам он «чудом уцелел в ходе избирательной кампании».
Поэтому Володин призвал депутатов быть монолитными для защиты ценностей, истории и традиций России.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер страны Дональд Туск заявил, что речь идет о «провокации» с участием российских дронов, часть которых летела со стороны Белоруссии. В Минобороны РФ поясняли, что целей для поражения на территории Польши не ставилось, а дальность применявшихся дронов не превышает 700 км.