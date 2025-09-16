Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией

Ведомости

Пересечение воздушного пространства Польши беспилотниками является провокацией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«В Польше дроны прилетели. А откуда они прилетели? С Украины прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. И опять начались разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны?» – сказал спикер.

По его словам, европейские политики регулярно придумывают новые «пугалки» о России. Володин также упомянул давление на президента США Дональда Трампа, отметив, что его ближайших соратников устраняют, а сам он «чудом уцелел в ходе избирательной кампании».

Поэтому Володин призвал депутатов быть монолитными для защиты ценностей, истории и традиций России.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер страны Дональд Туск заявил, что речь идет о «провокации» с участием российских дронов, часть которых летела со стороны Белоруссии. В Минобороны РФ поясняли, что целей для поражения на территории Польши не ставилось, а дальность применявшихся дронов не превышает 700 км.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её