Песков опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Румынии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление генерального прокурора Румынии Алекса Флоренцы о якобы вмешательстве России в президентские выборы в стране. Об этом он заявил в комментарии РБК.
Он напомнил ситуацию, когда в США также обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 г. «Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое», – подчеркнул Песков.
16 сентября Флоренца, рассказывая подробности расследования в отношении бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, заявил, что Москва якобы вела с 2022 г. против Румынии «гибридную операцию». По его словам, четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами, охватившими более 1,3 млн пользователей. Для подрыва доверия к властям, отметил прокурор, использовались около 2000 аккаунтов Facebook
13 августа стало известно, что американская сторона не обнаружила признаков российского вмешательства в президентские выборы в Румынии в 2024 г.
В декабре 2024 г. результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали, тогда победителем был политик-националист Джорджеску. Его обвинили в связях с Россией и «получении поддержки» с помощью 800 аккаунтов в TikTok, якобы связанных с РФ. Впоследствии в стране было решено провести выборы президента заново, но доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию представлено не было.
21 декабря портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. При этом суд отказал Джорджеску в праве повторно идти на выборы.
22 мая Конституционный суд Румынии утвердил результаты повторных президентских выборов, а именно победу мэра Бухареста Никушора Дана. Он набрал 54,33% голосов. Занявший второе место с 45,67% голосов Джордж Симион потребовал аннулировать результаты, но его жалобу суд отклонил. Затем он призвал граждан выходить на мирные протесты, так как, по его данным, в избирательный процесс вмешивались французские спецслужбы.