Песков опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Румынии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление генерального прокурора Румынии Алекса Флоренцы о якобы вмешательстве России в президентские выборы в стране. Об этом он заявил в комментарии РБК.



Он напомнил ситуацию, когда в США также обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 г. «Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое», – подчеркнул Песков.