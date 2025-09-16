Reuters: США готовят первые поставки оружия Украине по новому механизму PURL
Первые пакеты военной помощи США для Украины, одобренные администрацией президента США Дональда Трампа, могут быть отправлены уже в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации издания, это станет первым применением нового механизма, разработанного США совместно с союзниками по НАТО. Он позволяет поставлять Киеву вооружения из американских запасов, при этом расходы покрываются за счет стран альянса.
Источники уточнили, что заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму около $500 млн. Новый инструмент получил название «Список приоритетных потребностей Украины» (Priority Ukraine Requirements List, PURL).
28 августа госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Киеву авиационных боеприпасов увеличенной дальности ERAM и связанного с ними оборудования на общую сумму около $825 млн.
Генсекретарь НАТО Марк Рютте 22 августа сообщил, что в течение последнего месяца страны Европы, входящие в альянс, приобрели у США вооружение для Украины на сумму около $1,5 млрд. По его словам, за указанный период закупки включали противовоздушную оборону, боеприпасы и другое оборудование. Генсек также сообщил, что последуют дополнительные поставки вооружений.