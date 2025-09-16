Газета
Нетаньяху заявил о приглашении в Белый дом на встречу с Трампом через две недели

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что американский лидер Дональд Трамп пригласил его в Белый дом на переговоры через две недели, передает ТАСС.

«Он пригласил меня в Белый дом. Это будет через две недели, в понедельник, после моего выступления на Генассамблее ООН», - сказал израильский премьер.

По словам Нетаньяху, Тель-Авив сейчас намерен создать самодостаточный оборонно-промышленный комплекс, независимый от международных ограничений. Целью такого проекта премьер-министр обозначил безопасность Израиля.

15 сентября политик заявил журналистам, что Израиль сталкивается с угрозой растущей экономической изоляции и должен переходить к модели, основанной на самообеспечении. Это происходит на фоне продолжающихся атак израильской армии в секторе Газа, а также ударов по территориям йеменских хуситов.

