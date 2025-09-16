Нетаньяху заявил о приглашении в Белый дом на встречу с Трампом через две недели

15 сентября политик заявил журналистам, что Израиль сталкивается с угрозой растущей экономической изоляции и должен переходить к модели, основанной на самообеспечении. Это происходит на фоне продолжающихся атак израильской армии в секторе Газа, а также ударов по территориям йеменских хуситов.