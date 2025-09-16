Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал «чудесным» телефонный разговор с Моди

Ведомости

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди прошел чудесно. Об этом заявил сам американский лидер в соцсети Truth Social.

«Только что прекрасно пообщался по телефону с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения! Он проделывает огромную работу», – написал Трамп.

Моди, в свою очередь, поддержал усилия Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также согласился со стремлением Трампа «вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство на новый уровень».

15 сентября газета The Times писала, что Индия «перешла красные линии», по мнению западных аналитиков, когда направила 65 военнослужащих для участия в масштабных российско-белорусских учениях «Запад-2025». Издание отметило, что Нью-Дели усилило военное сотрудничество с Москвой на фоне обострения отношений с США. Мероприятия прошли с 12 по 16 сентября на территориях России и Белоруссии.

