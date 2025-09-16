Трамп назвал «чудесным» телефонный разговор с Моди

15 сентября газета The Times писала, что Индия «перешла красные линии», по мнению западных аналитиков, когда направила 65 военнослужащих для участия в масштабных российско-белорусских учениях «Запад-2025». Издание отметило, что Нью-Дели усилило военное сотрудничество с Москвой на фоне обострения отношений с США. Мероприятия прошли с 12 по 16 сентября на территориях России и Белоруссии.