The Times: Индия «перешла красные линии», отправив военных на учения «Запад»

Однако на Западе шаг Дели расценили как тревожный сигнал. Немецкий аналитик Ульрих Шпек отметил, что Индия «перешла красную черту», а финский эксперт Сари Архо Хаврен назвала участие «ненужным и выглядящим ужасно». Американский консультант Дэвид Меркель подчеркнул, что решение Нью-Дели демонстрирует растущую зависимость премьер-министра Нарендры Моди от Москвы на фоне неопределенности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.