The Times: Индия «перешла красные линии», отправив военных на учения «Запад»
Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка, для участия в масштабных российско-белорусских учениях «Запад 2025», что вызвало жесткую реакцию западных аналитиков. По их мнению, Нью-Дели «перешел красные линии», усилив военное сотрудничество с Москвой на фоне обострения отношений с США, передает The Times.
Около 30 000 российских и белорусских военных отрабатывают пуски баллистических ракет и имитацию авиаударов на территории от Арктики до Балтийского моря. Индийские солдаты дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области, вдали от границ НАТО.
Минобороны Индии заявило, что цель участия – укрепление оборонного взаимодействия и доверия с Россией, а также обмен опытом в рамках совместных тактических учений.
Однако на Западе шаг Дели расценили как тревожный сигнал. Немецкий аналитик Ульрих Шпек отметил, что Индия «перешла красную черту», а финский эксперт Сари Архо Хаврен назвала участие «ненужным и выглядящим ужасно». Американский консультант Дэвид Меркель подчеркнул, что решение Нью-Дели демонстрирует растущую зависимость премьер-министра Нарендры Моди от Москвы на фоне неопределенности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.
Учения проходят с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главная цель – отработка применения группировок войск в интересах обеспечения безопасности Союзного государства. По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в ходе маневров войска также планируют отработать применение нового ракетного комплекса «Орешник».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что учения «Запад-2025» носят плановый характер и не направлены против других государств.