Прокуратура Юты официально обвинила Робинсона в убийстве Кирка
Прокуратура округа Юта официально предъявила обвинение в убийстве американского консерватора-активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону, которому теперь грозит смертная казнь, передает «РИА Новости».
«Пункт первый – убийство при отягчающих обстоятельствах», – озвучил прокурор округа Джеффри Грей обвинения, выдвинутые по семи пунктам.
Грей также отметил, что Робинсон хотел скрыть свое преступление, однако первой стала подозревать преступника в убийстве Кирка мать.
Агентство Reuters писало, что обвиняемый написал текстовое сообщение о своих планах до совершения преступления. Он также уничтожил записку, доказательства существования которой нашли следователи. В ней подозреваемый заявлял о намерении «убрать Чарли Кирка».
31-летнего Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. Робинсона по подозрению в убийстве задержали 12 сентября.