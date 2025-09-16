Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Прокуратура Юты официально обвинила Робинсона в убийстве Кирка

Ведомости

Прокуратура округа Юта официально предъявила обвинение в убийстве американского консерватора-активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону, которому теперь грозит смертная казнь, передает «РИА Новости».

«Пункт первый – убийство при отягчающих обстоятельствах», – озвучил прокурор округа Джеффри Грей обвинения, выдвинутые по семи пунктам.

Грей также отметил, что Робинсон хотел скрыть свое преступление, однако первой стала подозревать преступника в убийстве Кирка мать.

Агентство Reuters писало, что обвиняемый написал текстовое сообщение о своих планах до совершения преступления. Он также уничтожил записку, доказательства существования которой нашли следователи. В ней подозреваемый заявлял о намерении «убрать Чарли Кирка».

31-летнего Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. Робинсона по подозрению в убийстве задержали 12 сентября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь