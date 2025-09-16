CNN Brasil: экс-президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали

Сын политика рассказал, что экс-главу государства доставили в больницу, когда у него зафиксировали пониженное артериальное давление, начались икота и рвота. В CNN напомнили, что 14 сентября Болсонару удалили новообразование на коже, и это была его предыдущая поездка в больницу. Врачи заявили, что у бывшего президента «железодефицитная анемия и следы недавней пневмонии».