CNN Brasil: экс-президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в сопровождении полиции после ухудшения самочувствия, сообщил телеканал CNN Brasil.
Сын политика рассказал, что экс-главу государства доставили в больницу, когда у него зафиксировали пониженное артериальное давление, начались икота и рвота. В CNN напомнили, что 14 сентября Болсонару удалили новообразование на коже, и это была его предыдущая поездка в больницу. Врачи заявили, что у бывшего президента «железодефицитная анемия и следы недавней пневмонии».
В апреле его также госпитализировали из-за обострения кишечной субокклюзии (недостаточного кровоснабжения). По словам докторов, состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате последствий операций, которые были необходимы после покушения в 2018 г.
12 сентября Болсонару приговорили к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 г. Вместе с ним осудили семерых его союзников, в том числе пятерых военнослужащих.