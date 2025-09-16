Газета
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным «без каких-либо условий»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что готов на трехсторонние переговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «без каких-либо условий».

«Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», – сказал украинский президент.

При этом он подчеркнул, что до сих пор не согласен на проведение встречи в Москве. Он напомнил, что американцы и европейцы выдвинули много предложений, поэтому переговоры можно провести в другой стране.

16 сентября замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что на данный момент основания для обсуждения проведения трехстороннего саммита России, США и Украины отсутствуют. Он подтвердил позицию, которую накануне озвучивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в этом вопросе нет никаких продвижений, хотя Трамп и говорит о возможной скорой встрече трех лидеров.

