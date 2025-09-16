Рябков: пока нет оснований говорить о трехстороннем саммите РФ, США и Украины

15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Украина не проявляет гибкости в позиции и готовности к серьезному обсуждению. По его словам, контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы наработки, которые необходимо заранее сделать на экспертном уровне. Однако, по его данным, ни у Киева, ни у европейцев готовности заниматься этим нет.