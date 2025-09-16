Рябков: пока нет оснований говорить о трехстороннем саммите РФ, США и Украины
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент основания для обсуждения проведения трехстороннего саммита России, США и Украины отсутствуют.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин «исчерпывающим образом сказал все, что требуется в части, касающейся контактов с [президентом Украины Владимиром] Зеленским».
«Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – подчеркнул Рябков (цитата по ТАСС).
5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума Путин отмечал, что не видит большого смысла в прямых контактах с Зеленским, хотя и готов к ним. По его словам, даже при наличии политической воли остаются юридико-технические препятствия, включая необходимость отмены военного положения, проведения выборов и референдумов. Лидер РФ комментировал, что лучшим местом для возможных переговоров считает Москву.
15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Украина не проявляет гибкости в позиции и готовности к серьезному обсуждению. По его словам, контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы наработки, которые необходимо заранее сделать на экспертном уровне. Однако, по его данным, ни у Киева, ни у европейцев готовности заниматься этим нет.