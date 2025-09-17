Гутерриш призвал к реформе Совбеза ООН для его соответствия современным реалиям

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости реформы Совбеза ООН. По мнению главы российского МИДа, устав СБ ООН не нуждается в улучшениях в том, что касается принципов равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства государств, обеспечения территориальной целостности тех стран, чьи правительства уважают права всех наций. При этом реформа нужна, так как «те страны, которые несут особую ответственность и в мировой экономике, и в мировых финансах, и, соответственно, в мировой политике, мировых военных раскладах, конечно, далеко не все представлены в Совете Безопасности ООН».