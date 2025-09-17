Гутерриш призвал к реформе Совбеза ООН для его соответствия современным реалиям
Совету Безопасности ООН требуется реформа, так как его нынешний состав отражает реалии 1945 г. и не соответствует современному миру, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил прессе.
«Реформа Совета Безопасности – это то, что имеет полный смысл», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Генсек выразил симпатию к предложениям, в частности от Франции и Великобритании, по ограничению права вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека. Он подчеркнул, что является первым главой ООН, который постоянно говорит о необходимости такого реформирования.
По словам Гутерриша, в вопросе реформы наблюдается прогресс: сейчас над этим работает специальный комитет. По его словам, некоторые страны, включая постоянных членов Совбеза, признают, что Африка должна иметь право на постоянное членство. При этом он напомнил, что окончательное решение по реформе и праву вето могут принять только государства – члены организации.
В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости реформы Совбеза ООН. По мнению главы российского МИДа, устав СБ ООН не нуждается в улучшениях в том, что касается принципов равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства государств, обеспечения территориальной целостности тех стран, чьи правительства уважают права всех наций. При этом реформа нужна, так как «те страны, которые несут особую ответственность и в мировой экономике, и в мировых финансах, и, соответственно, в мировой политике, мировых военных раскладах, конечно, далеко не все представлены в Совете Безопасности ООН».