Лавров заявил о необходимости реформы Совета Безопасности ООН
Совету Безопасности (СБ) ООН необходима реформа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г.
Лавров выразил уверенность, что устав СБ ООН не нуждается в улучшениях в том что касается принципов равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства государств, обеспечения территориальной целостности тех стран, чьи правительства уважают права всех наций.
«Что касается реформы Совета Безопасности, она нужна, потому что те страны, которые несут особую ответственность и в мировой экономике, и в мировых финансах, и соответственно в мировой политике, мировых военных раскладах, конечно, далеко не все представлены в Совете Безопасности ООН», – подчеркнул министр.
Он напомнил, что российская сторона не раз говорила, что Бразилия и Индия по всем параметрам давно заслужили быть постоянными членами в составе Совбеза ООН. С другой стороны, Запад пытается испортить этот процесс и обеспечить себе преимущественные позиции. Американцы в числе своих главных претендентов на постоянное членство называют Германию и Японию, которые не имеют никакого самостоятельного голоса в мировой политике, добавил Лавров.
24 октября 2024 г. президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани указал, что ООН и глобальные финансовые структуры давно нуждаются в реформировании. По его мнению, организацию нужно модернизировать согласно «реалиям XXI в.».
В Совет Безопасности ООН входят 15 государств, пять из них – постоянные члены, это Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Остальные имеют статус непостоянного члена СБ, они ежегодно избираются Генеральной Ассамблеей группами по пять стран. Для избрания кандидату нужно набрать не менее двух третей голосов.