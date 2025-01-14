Лавров заявил о необходимости реформы Совета Безопасности ООН

Он напомнил, что российская сторона не раз говорила, что Бразилия и Индия по всем параметрам давно заслужили быть постоянными членами в составе Совбеза ООН. С другой стороны, Запад пытается испортить этот процесс и обеспечить себе преимущественные позиции. Американцы в числе своих главных претендентов на постоянное членство называют Германию и Японию, которые не имеют никакого самостоятельного голоса в мировой политике, добавил Лавров.