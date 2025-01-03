Небензя: ФРГ и Япония никогда не станут постоянными членами Совбеза ООН

Небензя: ФРГ и Япония никогда не станут постоянными членами Совбеза ООНВ январе стартует очередной сезон переговоров по реформе международной организации
Германия и Япония никогда не станут постоянными членами Совета Безопасности ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя в интервью журналисту ВГТРК Валентину Богданову.
В 2025 г. отмечается 80-летие ООН, но Небензя назвал более значимым событием юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, благодаря которой и была создана организация.
«Юбилей организации – это, конечно, повод оглянуться и посмотреть в будущее. Естественно, главное в мыслях всех, кто думает об ООН, – это реформа Совета Безопасности. Но это очень сложный процесс. Его под юбилей не подгонишь, и невозможно подогнать. Это очень кропотливая работа», – сказал Небензя.
Постпред России при ООН напомнил, что в январе начнется очередной сезон межправительственных переговоров по реформе Совбеза. По его словам, «будем там договариваться о том, о чем можно договориться». При этом Небензя обратил внимание на то, что это должен быть пакет договоренностей, на который согласится большинство стран-членов. Он отметил, что есть много предложений по реформе и часть из них, включая те, что исходят от ряда стран-членов, «довольно наивные, непрактичные».
Небензя отметил, что есть страны, претендующие на место в Совбезе, «которое они никогда не получат», в частности, речь о Германии и Японии.
«Не видать им места постоянного члена Совета Безопасности не только как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», – заявил он.
По словам Небензи, не может быть реформы, которая не будет поддерживаться большинством стран-членов, так как она будет нежизнеспособна. Кроме того, необходимо, чтобы потом ее ратифицировали все пять постоянных членов Совета.
24 октября 2024 г. президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что ООН и глобальные финансовые структуры давно нуждаются в реформировании. По словам российского лидера, организацию нужно модернизировать согласно «реалиям XXI в.». Путин подчеркивал, что всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении безопасности в мире.
В начале октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «ООН: вновь быть центром для согласования действий наций» отмечал, что еще не поздно вдохнуть в ООН новую жизнь, но это требует восстановления доверия «на основе уставного принципа – суверенного равенства всех государств». По его словам, пока этого не происходит. Лавров выразил мнение, что Запад своими действиями подрывает доверие и что проблемы, затрагивающие все человечество, должны рассматриваться «на универсальной основе, без дискриминации и стремления добиться односторонних преимуществ».
25 сентября глава МИД РФ заявлял, что Россия и Китай не позволят превратить форсирование реформы Совета Безопасности ООН в «опасные игры». По его словам, во время ускоренного решения этого вопроса некоторые страны будут «маргинализированы».
В Совет Безопасности ООН входят 15 государств, пять из них - постоянные члены, это Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Остальные имеют статус непостоянного члена СБ, они ежегодно избираются Генеральной Ассамблеей группами по пять стран. Для избрания кандидату нужно набрать не менее двух третей голосов.