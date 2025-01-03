Небензя: ФРГ и Япония никогда не станут постоянными членами Совбеза ООН

Постпред России при ООН напомнил, что в январе начнется очередной сезон межправительственных переговоров по реформе Совбеза. По его словам, «будем там договариваться о том, о чем можно договориться». При этом Небензя обратил внимание на то, что это должен быть пакет договоренностей, на который согласится большинство стран-членов. Он отметил, что есть много предложений по реформе и часть из них, включая те, что исходят от ряда стран-членов, «довольно наивные, непрактичные».