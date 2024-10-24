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Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры

Ведомости

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил, что ООН и глобальные финансовые структуры давно нуждаются в реформировании.

Глава государства подчеркнул, что организацию необходимо модернизировать в соответствии с «реалиями XXI века». Российский лидер также назвал символичным факт того, что мероприятие проходит 24 октября – в день ООН. По словам Путина, всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении безопасности в мире.

Президент России добавил, что давно настало время реформирования и Международного валютного фонда, и Всемирного банка.

Накануне «Ведомости» писали о декларации, принятой участниками саммита БРИКС в Казани. Путин отметил, что ее планируется распространить в ООН как общий документ. По его словам, в 2024 г. в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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