Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры

Глава государства подчеркнул, что организацию необходимо модернизировать в соответствии с «реалиями XXI века». Российский лидер также назвал символичным факт того, что мероприятие проходит 24 октября – в день ООН. По словам Путина, всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении безопасности в мире.