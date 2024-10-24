Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры
На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил, что ООН и глобальные финансовые структуры давно нуждаются в реформировании.
Глава государства подчеркнул, что организацию необходимо модернизировать в соответствии с «реалиями XXI века». Российский лидер также назвал символичным факт того, что мероприятие проходит 24 октября – в день ООН. По словам Путина, всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении безопасности в мире.
Президент России добавил, что давно настало время реформирования и Международного валютного фонда, и Всемирного банка.
Накануне «Ведомости» писали о декларации, принятой участниками саммита БРИКС в Казани. Путин отметил, что ее планируется распространить в ООН как общий документ. По его словам, в 2024 г. в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты.