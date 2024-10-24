Что сказал Путин и лидеры зарубежных стран на заседании «БРИКС плюс/аутрич»

Обстановка на Ближнем Востоке также вызывает беспокойство, отметил глава российского государства. По его словам, обострение застарелого конфликта не удается потушить десятилетиями. Очередной виток палестино-израильского противостояния стал, считает Путин, одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. В результате боев в секторе Газа уже погибло более 40 000 человек, большинство из которых мирные жители. Россия при этом всегда выступала против любых террористических проявлений, подчеркнул президент. Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны регионов. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны.