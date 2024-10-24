Что сказал Путин и лидеры зарубежных стран на заседании «БРИКС плюс/аутрич»В мероприятии приняли участие представители 40 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки
Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани. В заседании принимают участие представители почти 40 государств.
О друзьях и партнерах
По словам Путина, такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, он дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с их друзьями и партнерами. Он напомнил, что на саммит в Йоханнесбурге были приглашены главы многих африканских государств и руководители ключевых региональных организаций. На этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей РФ, дружественных страны, а также руководителей государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении. Таким образом, за общим столом представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
О переходе к новому мироустройству вопреки санкциям и давлению Запада
Президент РФ выразил уверенность, что все представленные государства разделяют схожие устремления, ценности, видения нового демократического миропорядка, отражающего все культурно-цивилизационное многообразие и убеждены, что в основе такого миропорядка должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, соблюдение международного права и настрой на взаимовыгодное честное сотрудничество. Однако, отметил российский лидер, «переход к более справедливому мироустройству идет непросто». Его становление тормозят силы, «привыкшие мыслить и действовать доминированием над всем и вся». За этим стоят попытки сдержать растущих конкурентов – страны Африки, Азии, Латинской Америки. В ход, считает Путин, идут «незаконные односторонние санкции», протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела.
О конфликтах на Украине и Ближнем Востоке
«Такие, прямо скажем, нездоровые методы и подходы ведут к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий», – подчеркнул Путин.
В качестве одного из примеров Путин привел ситуацию на Украине, которую «используют для создания критических угроз безопасности России», игнорируя жизненные интересы,озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей.
«Сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты», – настаивает президент РФ.
Обстановка на Ближнем Востоке также вызывает беспокойство, отметил глава российского государства. По его словам, обострение застарелого конфликта не удается потушить десятилетиями. Очередной виток палестино-израильского противостояния стал, считает Путин, одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. В результате боев в секторе Газа уже погибло более 40 000 человек, большинство из которых мирные жители. Россия при этом всегда выступала против любых террористических проявлений, подчеркнул президент. Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны регионов. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны.
Путин подчеркнул, что само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовой базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. По его словам, исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, «порочный круг насилия разорвать не удастся».
О климатической повестке
Переходя к оценке общей ситуации, Путин отметил, что представленные на саммите государства имеют огромные возможности и ресурсы, чтобы реально содействовать обеспечению процессов устойчивого развития. По его мнению, пришло время обсудить идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик.
Он добавил, что международная климатическая повестка должна быть направлена на выработку практических решений проблема глобального потепления. И здесь важно обеспечить доступ стран глобального юга и востока. Россия же стремится самым активным образом участвовать в общем мировом климатическом процессе. Она является одним из лидеров по вкладу в энергобаланс.
Си Цзиньпин – о необходимости сохранять диалог
Лидер Китая напомнил, что КНР вместе с Бразилией опубликовали консенсус из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. КНР инициировала создание на площадке ООН группы друзей мира. По его словам, важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации и проложить путь к политическому урегулированию кризиса.
Коснувшись в своей речи ситуации на Ближнем Востоке, Си отметил необходимость и дальше содействовать полному прекращению огня на Ближнем Востоке.
Си подчеркнул, что глобальный Юг возник для развития, и он укрепляется в процессе этого развития. За три года после выдвижения инициативы по глобальному развитию уже задействовано примерно $20 млрд для реализации более чем 1100 проектов.
Председатель КНР также говорил о необходимости сохранять диалог, поддерживать друг друга, следовать пути модернизации в соответствие с собственными реалиями.
«Как бы ни изменилась международная обстановка, китайская страна будет всегда заботиться о странах глобального Юга, стоять рядом с ними и поддерживать присоединение все большего количества стран в качестве депутатов-членов, стран-партнеров или в формате БРИКС+», – резюмировал Си.
Президент Египта – о требовании правосудия в секторе Газа
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также отметил, что заседание проходит в очень сложной международной обстановке. Египет вместе с другими государствами выступает за то, чтобы сплотить усилия всех стран и укрепить взаимодействие. Он упомянул ближневосточный кризис, отметив, что Палестина уже более года «живет в условиях блокады в секторе Газа, живет в условиях массовых убийств, репрессий и расправ». И эти «агрессивные действия» Израиля распространяются также на территорию Ливана.
«Необходимо сказать, что отсутствует механизм, который позволил бы призвать к ответу и правосудию тех, кто развязал эту войну, тех, кто нарушает постоянно права человека, нарушает международный правопорядок, устав Организации Объединенных Наций и принципы международного гуманитарного права», – подчеркнул ас-Сиси.
В заключении своего выступления он подтвердил готовность Египта к совместным действиям в рамках объединения БРИКС со стороны Юга.
Президент Ирана – о потере эффективности Совбеза ООН
Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что формирование коалиции является частью реальности и желания международных акторов освободиться от односторонности – довольно шаткой, по его мнению, системы. Многие международные структуры и механизмы, возникшие из этого подхода, такие как Совет Безопасности, ООН, МВФ, правозащитные движения потеряли свою эффективность. Он обратил внимание, что Совет Безопасности ООН не обладает на Ближнем Востоке необходимыми инструментами для «тушения данного огня».
По его словам, БРИКС, глобальный юг и совместное построение лучшего мира воплощают идею о том, что построение лучшего мира невозможно в одиночку. Совместная воля и действия необходимы для создания более сбалансированного порядка. «Другими словами, лучший мир был бы местом, где нет следов наложенных санкций, актов агрессии, войны и завоеваний или геноцида», – подчеркнул президент Ирана.
«Мы должны быть вместе, мы должны сотрудничать друг с другом, мы должны делиться между собой разработками и технологиями. <...> Географический охват БРИКС представляет уникальную возможность облегчения трансконтинентальных связей, а также достижения общих интересов и общих целей. <...> Будущее принадлежит странам, которые играют наибольшую роль в сближении и установлении нового порядка между всеми странами», – уверен Пезешкиан.
Лукашенко – о равенстве стран в БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что именно с БРИКС все больше стран связывают свое представление о справедливом мироустройстве с равенством суверенных государств, независимо от их размеров, военной и экономической мощи, признанием права каждого самостоятельно определять идеологию и проводить внешнюю политику.
В силах государств – участников БРИКС, считает белорусский президент, сделать так, чтобы «реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства».
Лукашенко заявил, что Белоруссия в рамках объединения может «сыграть определенную роль» в сферах безопасности, устойчивого развития, преодоления санкций, борьбы с голодом, бедностью, последствиями изменения климата, гуманитарной, технологической и научных сферах.
«Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству», – резюмировал президент Белоруссии.
Эрдоган призвал не поддерживать Израиль оружием
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале выступления поблагодарил «всех друзей», которые выразили соболезнования в связи с терактом в Анкаре. По его словам «это нападение лишь усилит нашу решительность в борьбе с терроризмом».
Турецкий лидер также отметил, что мировая система, которая сформировалась после Второй мировой войны, требует изменения.
«Построение справедливого миропорядка и устойчивого развития возможно только путем обеспечения стабильности и безопасности на наших границах. Не остановив кровопролитие, не остановив кризисы, мы не сможем обеспечить развитие», – заявил Эрдоган, также прейдя к теме Ближнего Востока.
По его мнению, Израиль, продолжая свою агрессивную политику, не хочет перестанавливать кровопролитие – «это превзошло уже все разумные и неразумные рамки». Израиль, считает Эрдоган, вывел этот кризис на новый уровень, напав на Ливан, «но ничто не сможет его отвратить от ответственности». Турция, со своей стороны, исходит из того, что решение кризиса возможно только на основе создания независимого Палестинского государства с столицей в Восточном Иерусалиме. Поддержка Израиля оружием и боеприпасами без каких-либо условий будет только усиливать будет кризис и нестабильность.
Аббас – о надеждах Палестины на будущее в БРИКС
Президент Палестины Махмуд Аббас аплодировал речи Эрдогана, когда тот высказался за приостановку продажи Израилю оружия.
По его словам, «уже на протяжении целого года палестинский народ страдает от гуманитарной катастрофы», самой крупной со времен Накбы 1948 г.
«Чрезвычайно важно как можно скорее реализовать решение Совета Безопасности ООН о прекращении огня, обеспечении гуманитарного доступа и полном выводе израильских сил из сектора Газа», – заявил Аббас, добавив, что Палестина должна вернуть в свои дома беженцев и заняться вопросами постконфликтного восстановления.
Аббас считает, что нужно заставить Израиль прекратить свое нелегитимное присутствие на палестинских землях и в Восточном Иерусалиме. Если этого не произойдет, нужно применить санкции. Палестина будет работать с ООН в этом вопросе и рассчитывает на поддержку БРИКС. Аббас выразил надежду, что Палестину также в скором будущем примут в ряды БРИКС.
Мадуро – о необходимости реформы ООН и валюте БРИКС
Презент Венесуэлы Николас Мадуро отложил подготовленные записи и высказался по наболевшим темам других спикеров. Он поддержал мысль о том, что система ООН создавалась для безопасности в мире, но эпохи сменяются, возникают новые сверхдержавы. Обращаясь в генсеку ООН Антониу Гутерришу, Мадуро заявил, что «каждая ракета, которая попадает в жилые здания в секторе Газа», разрушает системы ООН и МУС, которые используются только для того, чтобы «издавать документы и коммюнике». Он призвал искать «практический план, смелый план» для того, чтобы реформировать систему ООН.
Венесуэла, по его словам, старается «как-то влиять на повестку мировых вопросов». Он напомнил, что в резолюции саммита в Йоханнесбурге говорилось о новых экономических решениях, о мировой торговле, финансовых необходимостях.
«Необходимо создать корзину валют, которая сочетала бы сильные валюты сверхдержав с правом и иметь собственную валюту. Каждый из наших стран, мы должны искать решения для развития инклюзивной экономики», – заявил Мадуро.
Власти Азербайджана и Армении – о транспортных коридорах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна превратилась в один из важных транспортных и логистических центров Евразии – транспортные коридоры восток-запад и север-юг проходят по ее территории. Сейчас из-за резкого роста грузопотока Азербайджан инвестирует дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров.
В следующем месяце Баку станет местом проведения крупнейшей международной климатической конференции COP-29.
«Мы уже вносим вклад в сотрудничество между глобальным Югом и глобальным Севером по климату в своем понимании – как по вопросам, связанным с изменением климата, так и вопросам глобальной безопасности, верховенства международного права, не вмешательства в дела друг друга, взаимного уважения», – резюмировал Алиев.
Транспортную тему подхватил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, «совместное строительство лучшего мира» как нельзя лучше вписывается анонсированный правительством республики Армения транспортно-коммуникационный проект «Перекресток мира». В его контексте Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов, кабельных трасс. Пашинян подчеркнул, что это кратчаший маршрут между Черным морем и Персидским заливом, между Каспийскими и Мраморными морями.
Он также подчеркнул, что Армения в состоянии «полноценно обеспечить безопасность прохождения грузов, ресурсов, транспортных средств и людей по своей территории».