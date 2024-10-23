Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Путин заявил, что совместными усилиями удалось достичь прогресса на трех ключевых направлениях: политике и безопасности, экономике и финансах, а также культурных и гуманитарных контактах. Он отметил, что это создает прочную основу на будущее. Президент сообщил, что итоговая декларация, включающая оценки глобальной ситуации и результаты российского председательства в БРИКС, готова. Путин предложил коллегам высказать замечания, если таковые есть, и предложил считать декларацию принятой, отметив, что ее планируется распространить в ООН как общий документ.