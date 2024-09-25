Россия и Китай не позволят превратить реформу Совбеза ООН в «опасные игры»

«И для них, для этой одной третьей, если вдруг такое решение пройдет, легитимность Совета безопасности упадет, а не укрепится. Поэтому это очень опасные игры», – считает Лавров. Глава российского МИДа заявил, что спешка в этом вопросе не нужна, поскольку реформирование Совбеза – это вопрос, вызывающий столкновение национальных интересов. При этом министр отметил, что структура ООН на постоянной основе претерпевает изменения, отражающие перемены в реальной жизни.