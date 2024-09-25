Россия и Китай не позволят превратить реформу Совбеза ООН в «опасные игры»По мнению главы МИДа Лаврова, форсирование реформы вызовет раскол внутри организации
Россия и Китай не позволят превратить форсирование реформы Совета безопасности ООН в «опасные игры», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС. Он считает, что во время ускоренного решения этого вопроса некоторые страны будут «маргинализированы».
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что для реализации изменений потребуется одобрение двух третей государств – членов ООН. В результате остальные страны, которые вносят вклад в деятельность экономических органов ООН, оказание гуманитарного содействия и миротворчество, будут находиться в неопределенном положении в рамках реформы Совбеза международной организации.
«И для них, для этой одной третьей, если вдруг такое решение пройдет, легитимность Совета безопасности упадет, а не укрепится. Поэтому это очень опасные игры», – считает Лавров. Глава российского МИДа заявил, что спешка в этом вопросе не нужна, поскольку реформирование Совбеза – это вопрос, вызывающий столкновение национальных интересов. При этом министр отметил, что структура ООН на постоянной основе претерпевает изменения, отражающие перемены в реальной жизни.
По словам Лаврова, позицию России в вопросе реформирования Совбеза поддерживает Китай: стороны должны достигнуть общей позиции, а не разделения организации на части. «Две трети – это не общее согласие, это, в общем-то, раскол», – отметил глава МИДа. Лавров обратил внимание на решающую роль Совбеза в структуре всей международной организации, назвав вопрос «соображением национального престижа».
Говоря о составе Совбеза ООН, Лавров заявил, что Россия поддержит стремление Индии, Бразилии и одной из стран Африки стать постоянными членами организации. «Развивающиеся страны недопредставлены в Совете безопасности, поэтому мы, как мы всегда говорили, поддерживаем заинтересованность и законное стремление Индии и Бразилии прописаться в Совете безопасности», – сказал он, подытожив, что позиция России заключается в предоставлении мест для Азии, Африки и Латинской Америки.
При этом Лавров считает, что присоединение Германии и Японии в качестве постоянных членов Совбеза ООН «углубит несправедливость». По его словам, Совет не нуждается в расширении путем предоставления места дополнительным западным участникам. Министр иностранных дел также подчеркнул, что генеральный секретарь ООН должен занимать нейтральную позицию.
22 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике писало, что страны G20 согласились добиваться реформирования ООН. Предполагается, что призыв к реформам государства выдвинут на этой неделе во время встречи министров иностранных дел объединения. По данным агентства, в документе предлагается расширить число членов Совета безопасности ООН. В контексте международной финансовой архитектуры G20 призывает увеличить финансирование развивающихся стран для борьбы с нищетой и решения глобальных проблем, а также заявляет о необходимости усиления представительства таких государств в принятии решений.