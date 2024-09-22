Bloomberg: страны G20 призовут реформировать ВТО и ООН

Участники саммита «Группы двадцати» (G20) в Индии в 2023 г. также призвали реформировать ВТО. Лидеры «большой двадцатки», следует из декларации, подтверждают необходимость проведения реформы ВТО «с целью совершенствования всех ее функций», а также для создания к 2024 г. «полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов».