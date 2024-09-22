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Bloomberg: страны G20 призовут реформировать ВТО и ООН

«Двадцатка» также поднимет вопрос изменений институтов Бреттон-Вудской системы
Ведомости

Страны G20 согласились добиваться реформирования ООН и Всемирной торговой организации (ВТО), призыв к реформам будет выдвинут на следующей неделе на встрече министров иностранных дел объединения, передает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике.

Страны «группы двадцати», как отмечает агентство, впервые официально согласятся предпринять совместные усилия по модернизации созданных около 80 лет назад институтов глобального управления.

«Растет понимание того, что Организация Объединенных Наций, Бреттон-Вудские институты и Всемирная торговая организация срочно нуждаются в реформе», – говорится в проекте коммюнике, которое будет опубликовано во время встречи.

В документе, по данным Bloomberg, подробно описываются реформы, согласованные G20 по трем направлениям: ООН, международная финансовая архитектура и многосторонняя торговая система. В частности, предлагается расширить число членов Совета Безопасности ООН. В контексте международной финансовой архитектуры G20 призывает увеличить финансирование развивающихся стран для борьбы с нищетой и решения глобальных проблем, а также заявляет о необходимости усиления представительства таких государств в принятии решений.

Участники саммита «Группы двадцати» (G20) в Индии в 2023 г. также призвали реформировать ВТО. Лидеры «большой двадцатки», следует из декларации, подтверждают необходимость проведения реформы ВТО «с целью совершенствования всех ее функций», а также для создания к 2024 г. «полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов».

В мае 2023 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании G7 заявил о необходимости реформы ООН, так как организация не в состоянии предотвратить конфликты. Решения по реформированию организации должны быть продуктом общего консенсуса, подчеркивал после этого Кремль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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