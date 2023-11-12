Эрдоган заявил о необходимости реформировать ООН и изменить право вето
Совет безопасности ООН недееспособен, в Турции убедились, что международные организации нефункциональны и слепы, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава государства напомнил, что резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа поддержала 121 страна. При этом Совет Безопасности ООН, подчеркнул он, не может прийти к какому-либо выводу.
«Что означает для международной структуры, созданной для сохранения мира, наблюдать, как войны вспыхивают одна за другой? Мы еще раз убедились, что международные организации нефункциональны и слепы, когда умерший является мусульманином», – заявил Эрдоган журналистам (цитата по Milliyet).
По его мнению, любая структура, которая не меняется, не может существовать в новом мировом порядке, поэтому ООН нуждается в обновлении. Система постоянных членов и права вето в организации должна быть изменена, убежден президент.
«Может ли быть что-нибудь абсурднее, чем пять стран, решающих, кто выживет в мире, кто умрет, кто будет обречен на голод, а кто будет жить богатой и процветающей жизнью?» – заявил Эрдоган.
27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. В тот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.
Эрдоган ранее говорил, что принятая резолюция показала, насколько одиноки Израиль и его сторонники, а исламский мир занял более единую позицию.