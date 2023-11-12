Эрдоган заявил о необходимости реформировать ООН и изменить право вето

27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. В тот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.