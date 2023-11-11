Эрдоган заявил, что Израиль поддерживают меньшинство стран
Принятая на Генассамблее ООН резолюция с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта показала, насколько одиноки Израиль и его сторонники, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Резолюцию, как напомнил Эрдоган, одобрило 121 государство.
«Мы видим, как во всех уголках мира поднимаются голоса против резни, устроенной Израилем, и надеются на человечество. Мы ожидаем, что правительства, поддерживающие Израиль, прислушаются к этому призыву. На этот раз, в отличие от других кризисов, исламский мир занял более единую позицию», – сказал глава государства на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде (цитата по Milliyet).
Эрдоган отметил вклад стран, которые наряду с Турцией прилагают усилия для прекращения конфликта и доставки гуманитарной помощи в регион. По его словам, в сотрудничестве с Каиром Анкара отправила 10 самолетов с гуманитарным грузом в аэропорт Эль-Ариш в Египте, чтобы затем перенаправить помощь в Газу.
27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. В тот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.
С начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. Эрдоган также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на Запад.