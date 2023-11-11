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Политика

Эрдоган заявил, что Израиль поддерживают меньшинство стран

Ведомости

Принятая на Генассамблее ООН резолюция с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта показала, насколько одиноки Израиль и его сторонники, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Резолюцию, как напомнил Эрдоган, одобрило 121 государство.

«Мы видим, как во всех уголках мира поднимаются голоса против резни, устроенной Израилем, и надеются на человечество. Мы ожидаем, что правительства, поддерживающие Израиль, прислушаются к этому призыву. На этот раз, в отличие от других кризисов, исламский мир занял более единую позицию», – сказал глава государства на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде (цитата по Milliyet).

Эрдоган больше не воспринимает Нетаньяху как своего собеседника

Эрдоган отметил вклад стран, которые наряду с Турцией прилагают усилия для прекращения конфликта и доставки гуманитарной помощи в регион. По его словам, в сотрудничестве с Каиром Анкара отправила 10 самолетов с гуманитарным грузом в аэропорт Эль-Ариш в Египте, чтобы затем перенаправить помощь в Газу. 

27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. В тот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.

С начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. Эрдоган также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на Запад.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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