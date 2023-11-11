Эрдоган заявил, что Израиль поддерживают меньшинство стран

«Мы видим, как во всех уголках мира поднимаются голоса против резни, устроенной Израилем, и надеются на человечество. Мы ожидаем, что правительства, поддерживающие Израиль, прислушаются к этому призыву. На этот раз, в отличие от других кризисов, исламский мир занял более единую позицию», – сказал глава государства на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде (цитата по Milliyet).