Эрдоган больше не воспринимает Нетаньяху как своего собеседника

С начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября турецкий лидер на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. Эрдоган также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на Запад. По его мнению, виновниками «резни» в секторе Газа являются те, кто оказывает неограниченную помощь Израилю. «Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?» – заявлял турецкий лидер.