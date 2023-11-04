Эрдоган больше не воспринимает Нетаньяху как своего собеседника
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху более не является для руководства Турции собеседником, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.
«Нетаньяху больше ни в коем случае не является для нас собеседником. Мы вычеркнули его», – цитирует его Anadolu.
Турция, по его словам, выступает за реализацию тех инициатив, которые «принесут мир и спокойствие» в регион, но никогда не поддержит планы «постепенно стереть палестинцев с исторической сцены». Поддержка действий Израиля, среди которых, добавил Эрдоган, убийство мирных жителей и удары по больницам, является движением в сторону неразрешимости конфликта, а не его разрешения. Ответственность за гибель мирных жителей Газы лежит в первую очередь на Нетаньяху, считает турецкий президент.
С начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября турецкий лидер на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. Эрдоган также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на Запад. По его мнению, виновниками «резни» в секторе Газа являются те, кто оказывает неограниченную помощь Израилю. «Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?» – заявлял турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. Израиль после этого объявил об отзыве своих дипломатов из Турции.
Как говорил «Ведомостям» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, противоположная позиция США и Турции по поводу конфликта между Израилем и Газой может вызвать серьезные противоречия в НАТО.