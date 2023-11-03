МИД допустил потрясения в НАТО из-за позиции Турции по Газе

МИД допустил потрясения в НАТО из-за позиции Турции по ГазеЭскалация конфликта создаст огромные риски для региональной безопасности
Противоположная позиция США и Турции по поводу конфликта между Израилем и Газой может вызвать серьезные противоречия в НАТО. Об этом «Ведомостям» в кулуарах XVI Веронского евразийского экономического форума в Самарканде заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
«Конечно, это [расхождение между Турцией и США] будет вызывать дополнительные трения, какие-то внутренние потрясения», – предположил он.
Но в альянсе и помимо этого есть много разделительных линий между северными и южными участниками НАТО, добавил он. Те страны, которые ощущают угрозу с севера Африки, время от времени проявляют недовольство тем, что стратегия НАТО в большей степени затачивается под задачу парирования угрозы с Востока: то есть, по сути, военного строительства под столкновение с Россией, продолжил замминистра.
Впрочем, на нынешнем этапе конфликта не стоит переоценивать значение противоречий для НАТО. Ведь пока что из всех стран – членов альянса в конфликте на Ближнем Востоке явное участие принимает участие лишь один игрок – США. Им никогда не требовалось разрешение НАТО на те или иные действия в регионе. И сейчас американцы перебросили в Средиземное море две авианосные группы, тогда как никакого решения НАТО на этот счет нет, подчеркнул Грушко. Другое дело, что если США понадобится легитимизация своей позиции или действий, – они смогут привлечь к этому союзников.
Потенциал развития конфликта огромен, уверен Грушко. Та же Турция остается одной из основных стран региона, и это непосредственным образом затрагивает ее интересы. Все это создает риски не только географической, но и вертикальной эскалации – угрозу региональной безопасности, отметил он. «В этом случае ни одна организация не сможет остаться в стороне», – резюмировал замминистра.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в поддержку палестинцев 28 октября в Стамбуле. Он назвал происходящее в секторе Газа «резней» и обвинил в этом западные страны. На «великом палестинском митинге» в стамбульском аэропорту имени Ататюрка собралось 1,5 млн человек, писали турецкие СМИ.
По мнению турецкого президента, Израиль ведет себя как «военный преступник»: «Конечно, каждая страна имеет право на самооборону. Но где же справедливость в этом случае?»
Эрдоган заявил, что «те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям», погибшим в войне на Украине, «сегодня спокойно наблюдают за гибелью тысяч невинных детей». Он считает, что западные страны «мобилизовали своих политиков и свои СМИ, чтобы узаконить резню детей, женщин и невинных людей в Газе».
«Мы против двойных стандартов и всего этого лицемерия», – сказал президент Турции. Он добавил, что Израиль – «оккупант» и «пешка», которая «будет принесена в жертву, когда придет время».
«Я задаю вопрос Западу: вы хотите новый крестовый поход против полумесяца?» – воскликнул турецкий президент.
Президент США Джо Байден 8 октября выступил со специальным обращением, посвященным нападению «Хамаса» на Израиль.
Байден подчеркнул, что Израиль сейчас, как и всегда, может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Именно США, напомнил он, были первой страной, признавшей государство Израиль.
«Мы позаботимся о том, чтобы они получили помощь, в которой нуждаются их граждане, и они могли продолжать защищать себя», – заявил Байден.
Палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания Украины, сообщил 3 ноября The Hill cо ссылкой на результаты голосования.
Проект поддержали 226 членов палаты, 196 проголосовали против. Как отмечает The Hill, к республиканцам, которые в настоящее время составляют большинство в палате представителей, присоединились 12 демократов. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в сенат США (верхняя палата), а в случае принятия отправится на подпись президенту страны Джо Байдену. Ранее он обещал наложить вето на проект, в котором будет предусмотрена помощь только Израилю, без учета Украины.