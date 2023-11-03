МИД допустил потрясения в НАТО из-за позиции Турции по Газе

Впрочем, на нынешнем этапе конфликта не стоит переоценивать значение противоречий для НАТО. Ведь пока что из всех стран – членов альянса в конфликте на Ближнем Востоке явное участие принимает участие лишь один игрок – США. Им никогда не требовалось разрешение НАТО на те или иные действия в регионе. И сейчас американцы перебросили в Средиземное море две авианосные группы, тогда как никакого решения НАТО на этот счет нет, подчеркнул Грушко. Другое дело, что если США понадобится легитимизация своей позиции или действий, – они смогут привлечь к этому союзников.