Эрдоган пообещал объявить Израиль военным преступником
Турция объявит Израиль военным преступником, соответствующая работа ведется, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Об этом сообщает Milliyet.
«Израиль, мы объявим тебя всему миру военным преступником. Мы работаем над этим. Мы познакомим Израиль с миром. Западные страны даже не призывают к прекращению огня с Израилем. Запад, сколько детей должно погибнуть ради прекращения огня?» – заявил Эрдоган.
По мнению турецкого лидера, западные страны несут наибольшую ответственность за «резню» в секторе Газа. Он также назвал еврейское государство «пешкой в регионе, которой можно будет пожертвовать», когда придет время.
Эрдоган ранее заявил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. Он также говорил, что Турция никогда не оправдывала нападения на мирных жителей, в том числе израильских гражданских лиц. При этом, по его мнению, Израиль «совершает одно из самых жестоких нападений в истории против угнетенных в Газе». Турецкий лидер также добавил, что США и Израиль проиграют, поскольку выступают против справедливости.
7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В результате конфликта погибли около 9000 человек, большинство из которых палестинцы.