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Политика

Эрдоган пообещал объявить Израиль военным преступником

Ведомости

Турция объявит Израиль военным преступником, соответствующая работа ведется, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Об этом сообщает Milliyet.

«Израиль, мы объявим тебя всему миру военным преступником. Мы работаем над этим. Мы познакомим Израиль с миром. Западные страны даже не призывают к прекращению огня с Израилем. Запад, сколько детей должно погибнуть ради прекращения огня?» – заявил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, западные страны несут наибольшую ответственность за «резню» в секторе Газа. Он также назвал еврейское государство «пешкой в регионе, которой можно будет пожертвовать», когда придет время.

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Эрдоган ранее заявил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. Он также говорил, что Турция никогда не оправдывала нападения на мирных жителей, в том числе израильских гражданских лиц. При этом, по его мнению, Израиль «совершает одно из самых жестоких нападений в истории против угнетенных в Газе». Турецкий лидер также добавил, что США и Израиль проиграют, поскольку выступают против справедливости.

7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В результате конфликта погибли около 9000 человек, большинство из которых палестинцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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