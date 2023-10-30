Президент Турции все громче критикует Израиль

Президент Турции все громче критикует ИзраильНо воевать он не собирается
Турция 29 октября отметила 100-летний юбилей с момента провозглашения первым президентом Мустафой Кемалем Ататюрком современной республики. Но вместо демонстрации достижений государства за этот период, как это происходило в предыдущие годы, власти акцентировали внимание граждан на событиях на Ближнем Востоке. 28 октября, накануне праздника, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган собрал в Стамбуле огромный митинг и в очередной раз обрушился с резкой критикой на политику Израиля в секторе Газа. В «великом палестинском митинге», как было названо мероприятие, по разным оценкам, приняло участие до 2 млн человек.
Турецкий лидер в часовом выступлении обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. Эрдоган также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на Запад. По его мнению, виновниками «резни» в секторе Газа являются те, кто оказывает неограниченную помощь Израилю. «Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте: этот народ жив, этот народ стоит стойко. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе – мы будем такими же на Ближнем Востоке», – передает слова президента турецкий телеканал TRT.
Эрдоган отметил, что, пока Израиль «совершает военные преступления», лидеры западных государств не могут призвать Тель-Авив даже к прекращению огня. «Все знают, что Израиль – всего лишь пешка в регионе, которую принесут в жертву, когда наступит подходящий день», – добавил он. А настоящими хозяевами игры в регионе, по его словам, являются те, кто «позволяет шалости» израильским властям: «Израиль и шагу не может сделать без оглядки на них».
В тот же день Анкара поддержала резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Всего документ поддержали 120 государств, в том числе Россия, 45 воздержались. Против проголосовали 14 стран: Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Республика Маршалловы Острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи и Науру.
При этом в своем выступлении перед гражданами турецкий президент осудил нападение боевиков «Хамас» на Израиль, в результате которого погибло 1400 израильских граждан, но повторил, что палестинская группировка – не террористическая организация, а «борцы за свободу». В отличие от других государств НАТО, а также Евросоюза и некоторых монархий Персидского залива Анкара поддерживает политические контакты с «Хамас». 21 октября Эрдоган провел телефонный разговор с руководителем политического крыла организации Исмаилом Ханией, во время которого они обсудили вывоз раненых из Газы на лечение в Стамбул.
Ранее Эрдоган также критиковал Тель-Авив, выступая перед депутатами парламента 25 октября. Президент заявил, что из-за «резни в Газе» он отменил запланированные визиты в Израиль. В это же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве сообщило, что переговоры в Тель-Авиве также отменил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, который рассчитывал заключить с израильскими властями соглашение о совместной эксплуатации газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Для разрешения кризиса на Ближнем Востоке Эрдоган предложил организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой помимо конфликтующих сторон примут участие «все влиятельные региональные силы». При этом он призвал организовать мероприятие с учетом ошибок, которые были совершены «за последние 30 лет от Мадрида до Осло». Речь идет о серии двусторонних встреч между руководителем Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом и премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином в начале 1990-х, по результатам которых на оккупированных территориях была сформирована Палестинская автономия с центром в Рамалле.
После резких выпадов турецких властей Израиль отозвал своих дипломатов из Турции с целью «переоценки израильско-турецких отношений». А премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что обвинять израильских солдат в преступлениях – лицемерие: «Мы самая моральная армия в мире».
Хотя Турция была одной из первых стран, признавших Государство Израиль в 1949 г., дипломатические отношения двух стран не всегда были безоблачными. Все это время стороны тесно сотрудничали в военной и разведывательной сферах, но в 2010 г. Анкара разорвала дипломатические отношения с Тель-Авивом после убийства девяти турецких пропалестинских активистов израильскими коммандос на борту так называемой «Флотилии свободы» во время их попытки прорыва морской блокады Газы.
Двусторонние отношения были восстановлены в 2016 г., но через два года стороны снова выслали дипломатов друг друга после убийства израильскими военными нескольких палестинцев во время их протестов на границе Газы и Израиля. В марте 2022 г. произошло потепление отношений, после того как Эрдоган в Анкаре принял израильского президента Ицхака Герцога – первого высокопоставленного представителя Израиля с 2008 г., посетившего Турцию. В том же году в августе в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН турецкий президент и тогдашний премьер Израиля Яир Лапид договорились о полном восстановлении дипотношений между странами. В 2022 г. турецко-израильский товарооборот составил $9,5 млрд.
Эрдоган вынужден делать агрессивные заявления в адрес израильских властей из-за давления со стороны религиозно настроенных граждан, говорит турецкий политолог, преподаватель Анкарского университета Али Эмре Суджу. Он отметил, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке во многих крупных городах Турции проходят многотысячные демонстрации в поддержку палестинцев. «Многие граждане объявили бойкот западным брендам, недавно произошло нападение на американскую сеть кофеен Starbucks, которая, по мнению протестующих, финансирует военную кампанию Израиля», – добавил эксперт. Эрдоган, критикуя Израиль, также хочет усилить свои позиции перед надвигающимися местными выборами в Турции, которые он проиграл в прошлый раз, продолжает Эмре Суджу. Хотя, по словам эксперта, оппозиционные силы также поддерживают палестинское сопротивление, но они в своей политической повестке делают упор на решение внутренних проблем страны. Помимо этого турецкий президент пытается привлечь внимание западных стран к палестинской проблеме, угрожая занять проактивную позицию в палестино-израильском конфликте, если Запад его не поддержит, считает эксперт.
По мнению турецкого политолога Хакана Аксая, Эрдоган стремится заручиться поддержкой со стороны арабской улицы, чтобы укрепить позиции Турции на Ближнем Востоке. По его словам, как и в российско-украинском треке, Анкара пытается занять роль посредника в конфликте арабов и израильтян. «Правда, в этом конфликте Эрдогану вряд ли удастся взять на себя эту функцию – помощь палестинцам не выйдет за пределы риторики. Скажем, Россия на этом направлении делает конкретные шаги, пригласив 26 октября делегацию палестинской группировки «Хамас» в Москву», – отметил эксперт.