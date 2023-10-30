Президент Турции все громче критикует Израиль

Ранее Эрдоган также критиковал Тель-Авив, выступая перед депутатами парламента 25 октября. Президент заявил, что из-за «резни в Газе» он отменил запланированные визиты в Израиль. В это же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве сообщило, что переговоры в Тель-Авиве также отменил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, который рассчитывал заключить с израильскими властями соглашение о совместной эксплуатации газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Для разрешения кризиса на Ближнем Востоке Эрдоган предложил организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой помимо конфликтующих сторон примут участие «все влиятельные региональные силы». При этом он призвал организовать мероприятие с учетом ошибок, которые были совершены «за последние 30 лет от Мадрида до Осло». Речь идет о серии двусторонних встреч между руководителем Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом и премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином в начале 1990-х, по результатам которых на оккупированных территориях была сформирована Палестинская автономия с центром в Рамалле.