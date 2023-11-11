Эрдоган предложил мусульманским странам создать фонд восстановления Газы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мусульманским странам необходимо создать фонд восстановления сектора Газа. Об этом он заявил на совместном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде.
«Как исламский мир, мы, конечно, не можем оставить наших палестинских братьев брошенными и беспомощными. Мы считаем, что необходимо создание фонда в рамках Организации исламского сотрудничества для восстановления Газы», – приводит его слова Anadolu.
Эрдоган вновь подверг критике Израиль за продолжающиеся удары по сектору Газа, заявив, что он, как «избалованное дитя» Запада, обязан компенсировать нанесенный ущерб. Турция, в свою очередь, будет, по его словам, оказывать всевозможную поддержку строительству и возрождению анклава.
С начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, пообещав объявить его на официальном уровне военным преступником, а государство Израиль назвал оккупантом.
Эрдоган ранее заявил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. Он также говорил, что Турция никогда не оправдывала нападения на мирных жителей, в том числе израильских гражданских лиц. При этом, по его мнению, Израиль «совершает одно из самых жестоких нападений в истории против угнетенных в Газе». Турецкий лидер также добавил, что США и Израиль проиграют, поскольку выступают против справедливости.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек. Число же раненых превышает 26 400 человек.