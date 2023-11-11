Эрдоган предложил мусульманским странам создать фонд восстановления Газы

Эрдоган ранее заявил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. Он также говорил, что Турция никогда не оправдывала нападения на мирных жителей, в том числе израильских гражданских лиц. При этом, по его мнению, Израиль «совершает одно из самых жестоких нападений в истории против угнетенных в Газе». Турецкий лидер также добавил, что США и Израиль проиграют, поскольку выступают против справедливости.