Лидеры стран G20 выступили за реформу ВТО
Участники саммита «Группы двадцати» (G20) в Индии в итоговой декларации призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом со ссылкой на документ пишет ТАСС.
В нем сказано, что лидеры «большой двадцатки» подтверждают необходимость проведения реформы ВТО «с целью совершенствования всех ее функций», а также для создания к 2024 г. «полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов».
Страны G20 также подчеркнули, что видят потребность в обеспечении «равных условий и честной конкуренции путем противодействия протекционизму и антирыночным практикам для создания благоприятного торгового и инвестиционного климата для всех» участников рынка.
О принятии на саммите в Нью-Дели итоговой декларации ранее сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Консенсус, как отмечает Reuters, стал неожиданностью, поскольку среди участников G20 имеются «глубокие разногласия» по поводу ситуации на Украине. Ранее, пишет агентство, западные страны настаивали на решительном осуждении России, в то время как другие государства призывали «сосредоточить внимание на более широких экономических вопросах».
Помимо призыва лидеров «большой двадцатки» к соблюдению всеми странами «принципов международного права, включая территориальную целостность и суверенитет», участники саммита заявили о недопустимости «применения или угрозы применения ядерного оружия».
Кроме того, лидеры G20 условились решить проблему долговой уязвимости в странах с низким и средним уровнем дохода «эффективным, комплексным и систематическим образом». Говорится в документе и о наращивании усилий по поэтапному отказу от угольной энергетики. По данным Reuters, в декларации также содержится призыв к восстановлению зерновой сделки.
Встреча стран G20 проходит в Нью-Дели 9-10 сентября, Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 8 сентября МИД России сообщил, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины.