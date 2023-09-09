Лидеры стран G20 выступили за реформу ВТО

О принятии на саммите в Нью-Дели итоговой декларации ранее сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Консенсус, как отмечает Reuters, стал неожиданностью, поскольку среди участников G20 имеются «глубокие разногласия» по поводу ситуации на Украине. Ранее, пишет агентство, западные страны настаивали на решительном осуждении России, в то время как другие государства призывали «сосредоточить внимание на более широких экономических вопросах».