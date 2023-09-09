СМИ узнали о согласовании G20 компромиссных формулировок по Украине

«Все, кто хоть что-то смыслит в работе над такими документами, понимают, что согласованным является текст, только официально опубликованный. До этого может быть все, что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа», – написала она в своем Telegram-канале.