СМИ узнали о согласовании G20 компромиссных формулировок по Украине
Делегаты G20 выработали компромиссные формулировки в коммюнике «большой двадцатки» по ситуации на Украине, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.
Представители G20 достигли компромисса относительно формулировок в итоговом коммюнике, которое будет представлено лидерам блока, заявили источники. Основное его отличие от согласованного в прошлом году документа, по информации Bloomberg, заключается в исключении многих формулировок с разными мнениями по вопросам санкций и осуждения боевых действий на Украине.
В текущем проекте документа, как отмечает агентство, подчеркиваются «принципы устава ООН против применения силы и в пользу территориальной целостности», также приветствуются усилия по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине.
Reuters пишет, что подробностей содержания коммюнике нет, однако оно может быть схоже с формулировкой документа, опубликованного в Индонезии на саммите 2022 г.
Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 1 сентября он заявил, что декларация будет одобрена Москвой, только если в ней будет отражена ее позиция. По словам высокопоставленного источника Reuters в одной из стран G20, параграф об Украине был согласован западными странами и направлен в Россию для ознакомления.
Публикации западных СМИ прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Все, кто хоть что-то смыслит в работе над такими документами, понимают, что согласованным является текст, только официально опубликованный. До этого может быть все, что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа», – написала она в своем Telegram-канале.
Встреча стран G20 проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. 8 сентября на сайте МИД России было опубликовано сообщение министерства к предстоящему участию Лаврова в саммите в Нью-Дели. В нем говорилось, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Несмотря на это, отметили в МИДе, Индия старается придерживаться нейтралитета. В частности, в Нью-Дели не согласились по требованию Запада пригласить Украину на саммит, напомнили в российском ведомстве.
Ранее «Ведомости» писали, что страны «группы двадцати» могут не согласовать итоговый совместный документ из-за ряда противоречий между ними – в том числе по вопросам мировой политики и климата.