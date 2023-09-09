Министр иностранных дел России Лавров прибыл на саммит G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание саммита G20 в Дели, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Она опубликовала фото Лаврова, на котором его приветствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
8 сентября на сайте МИД России было опубликовано сообщение министерства к предстоящему участию Лаврова в саммите в Нью-Дели. В нем говорилось, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Несмотря на это, отметили в МИДе, Индия старается придерживаться нейтралитета. В частности, в Нью-Дели не согласились по требованию Запада пригласить Украину на саммит, напомнили в российском ведомстве.
Ранее «Ведомости» писали, что страны «группы двадцати» могут не согласовать итоговый совместный документ из-за ряда противоречий между ними – в том числе по вопросам мировой политики и климата. Лавров 1 сентября заявил, что декларация саммита G20 будет одобрена Россией, только если в ней будет отражена ее позиция.
Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД России подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20 и не будет выступать на мероприятии по видеосвязи.