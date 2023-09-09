Министр иностранных дел России Лавров прибыл на саммит G20

8 сентября на сайте МИД России было опубликовано сообщение министерства к предстоящему участию Лаврова в саммите в Нью-Дели. В нем говорилось, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Несмотря на это, отметили в МИДе, Индия старается придерживаться нейтралитета. В частности, в Нью-Дели не согласились по требованию Запада пригласить Украину на саммит, напомнили в российском ведомстве.