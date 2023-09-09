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Министр иностранных дел России Лавров прибыл на саммит G20

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание саммита G20 в Дели, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она опубликовала фото Лаврова, на котором его приветствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.

8 сентября на сайте МИД России было опубликовано сообщение министерства к предстоящему участию Лаврова в саммите в Нью-Дели. В нем говорилось, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Несмотря на это, отметили в МИДе, Индия старается придерживаться нейтралитета. В частности, в Нью-Дели не согласились по требованию Запада пригласить Украину на саммит, напомнили в российском ведомстве.

Ранее «Ведомости» писали, что страны «группы двадцати» могут не согласовать итоговый совместный документ из-за ряда противоречий между ними – в том числе по вопросам мировой политики и климата. Лавров 1 сентября заявил, что декларация саммита G20 будет одобрена Россией, только если в ней будет отражена ее позиция.

Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД России подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20 и не будет выступать на мероприятии по видеосвязи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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