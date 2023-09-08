В Белом доме рассчитывают принять совместное заявление по итогам саммита G20
США считают, что по итогам саммита G20 в Нью-Дели должно быть принято совместное заявление, однако не берутся судить о позициях России и Китая. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы готовы сыграть свою роль, и мы считаем, что заявление должно быть», – сказал он (цитата по ТАСС).
Салливан отметил, что для согласования окончательного заявления «предстоит пройти еще определенный путь». Он подчеркнул, что в Вашингтоне подходят к этому вопросу «очень добросовестно» и стремятся выработать текст, который устроит всех. В то же время он не стал комментировать позиции России и Китая.
7 сентября Bloomberg со ссылкой на неназванного французского чиновника писал, что страны G20 согласовали общие формулировки относительно украинского конфликта. По словам источника, странам еще предстоит достичь компромисса с Россией. Как утверждал собеседник агентства, Китай в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20 занял более мягкую позицию по Украине по сравнению с прошлым годом.
В коммюнике по итогам саммита G20 в 2022 г. большинство стран – членов объединения осудили проведение спецоперации на Украине. При этом в документе отмечалось, что есть и «другие мнения» по этому вопросу. На этом уточнении настаивала Москва.
Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20 и не будет выступать на мероприятии по видеосвязи.
Ранее «Ведомости» писали, что страны «группы двадцати» могут не согласовать итоговый совместный документ из-за ряда противоречий между ними – в том числе по вопросам мировой политики и климата. Лавров 1 сентября заявил, что декларация саммита G20 будет одобрена Россией, только если в ней будет отражена ее позиция.