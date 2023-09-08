В Белом доме рассчитывают принять совместное заявление по итогам саммита G20

Салливан отметил, что для согласования окончательного заявления «предстоит пройти еще определенный путь». Он подчеркнул, что в Вашингтоне подходят к этому вопросу «очень добросовестно» и стремятся выработать текст, который устроит всех. В то же время он не стал комментировать позиции России и Китая.