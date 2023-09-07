Песков: Путин не планирует выступать на G20 по видеосвязи

Песков добавил, что шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш и другие эксперты с российской стороны участвуют в работе по согласованию документов. Он уточнил, что эта работа ведется на экспертном уровне, а российскую делегацию на саммите возглавит Лавров.