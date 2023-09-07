Песков: Путин не планирует выступать на G20 по видеосвязи
Выступление президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Индии в формате видеоконференции не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров]», – сказал он.
Песков добавил, что шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш и другие эксперты с российской стороны участвуют в работе по согласованию документов. Он уточнил, что эта работа ведется на экспертном уровне, а российскую делегацию на саммите возглавит Лавров.
Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20. 4 сентября он отмечал, что решение об участии Путина в мероприятии в каком-либо формате еще не принято.
На саммит в Нью-Дели также не приедет председатель КНР Си Цзиньпин. Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. Ранее Песков подчеркивал, что лидеры РФ и КНР не координировали между собой решения не лететь на саммит G20.