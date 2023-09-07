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Песков: Путин не планирует выступать на G20 по видеосвязи

Ведомости

Выступление президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Индии в формате видеоконференции не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров]», – сказал он.

Песков добавил, что шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш и другие эксперты с российской стороны участвуют в работе по согласованию документов. Он уточнил, что эта работа ведется на экспертном уровне, а российскую делегацию на саммите возглавит Лавров.

Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее по теме: СМИ: страны G20 согласовали общий подход по Украине перед саммитом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20. 4 сентября он отмечал, что решение об участии Путина в мероприятии в каком-либо формате еще не принято.

На саммит в Нью-Дели также не приедет председатель КНР Си Цзиньпин. Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. Ранее Песков подчеркивал, что лидеры РФ и КНР не координировали между собой решения не лететь на саммит G20.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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