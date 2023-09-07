СМИ: страны G20 согласовали общий подход по Украине перед саммитом

По его словам, в преддверии саммита в Нью-Дели позицию по Украине смягчил Китай. Bloomberg напомнил, что с начала спецоперации на Украине Пекин занимал нейтральную позицию, однако, утверждает чиновник, китайские представители, участвовавшие в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20, заняли более мягкую позицию по Украине по сравнению с прошлым годом.