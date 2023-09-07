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СМИ: страны G20 согласовали общий подход по Украине перед саммитом

Ведомости

Страны G20 согласовали общие формулировки относительно украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного французского чиновника.

В то же время, добавил собеседник агентства, странам еще предстоит достичь компромисса с Россией. 

По его словам, в преддверии саммита в Нью-Дели позицию по Украине смягчил Китай. Bloomberg напомнил, что с начала спецоперации на Украине Пекин занимал нейтральную позицию, однако, утверждает чиновник, китайские представители, участвовавшие в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20, заняли более мягкую позицию по Украине по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем осудить спецоперацию на Украине отказалась также Индия, отметило агентство. Bloomberg пишет, что отказ председателя КНР от участия в саммите G20 в Нью-Дели «бросило тень на перспективу достичь соглашения по Украине». 

В коммюнике по итогам саммита G20 в 2022 г. большинство стран-членов объединения осудили проведение спецоперации на Украине. При этом в документе отмечалось, что есть и «другие мнения» по этому вопросу. В частности, на таком уточнении настаивала Москва.

Ранее по теме: Песков: Путин и Си Цзиньпин не договаривались между собой не ехать на G20

Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20. 

Китай на саммите G20 представит премьер Госсовета КНР Ли Цян, сообщили в МИД КНР. Там подтвердили, что Си Цзиньпин не поедет в Нью-Дели в начале сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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