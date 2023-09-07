СМИ: страны G20 согласовали общий подход по Украине перед саммитом
Страны G20 согласовали общие формулировки относительно украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного французского чиновника.
В то же время, добавил собеседник агентства, странам еще предстоит достичь компромисса с Россией.
По его словам, в преддверии саммита в Нью-Дели позицию по Украине смягчил Китай. Bloomberg напомнил, что с начала спецоперации на Украине Пекин занимал нейтральную позицию, однако, утверждает чиновник, китайские представители, участвовавшие в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20, заняли более мягкую позицию по Украине по сравнению с прошлым годом.
Вместе с тем осудить спецоперацию на Украине отказалась также Индия, отметило агентство. Bloomberg пишет, что отказ председателя КНР от участия в саммите G20 в Нью-Дели «бросило тень на перспективу достичь соглашения по Украине».
В коммюнике по итогам саммита G20 в 2022 г. большинство стран-членов объединения осудили проведение спецоперации на Украине. При этом в документе отмечалось, что есть и «другие мнения» по этому вопросу. В частности, на таком уточнении настаивала Москва.
Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20.
Китай на саммите G20 представит премьер Госсовета КНР Ли Цян, сообщили в МИД КНР. Там подтвердили, что Си Цзиньпин не поедет в Нью-Дели в начале сентября.