МИД подтвердил решение Си Цзиньпина не ехать на саммит G20

Ранее Reuters писал, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который ранее подтвердил свое участие в мероприятии. Лидеры не встречались лично с прошлого саммита G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г.