Байдена разочаровало возможное отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20
Президент США Джо Байден выразил разочарование в связи с тем, что председатель КНР Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии, передает Reuters.
«Я разочарован. <...> Но я планирую увидеться с ним», – сказал он.
31 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Си Цзиньпин скорее всего, пропустит саммит G20. Эту информацию подтвердил и источник «Ведомостей. Ожидается, что китайскую делегацию на саммите возглавит премьер китайского Госсовета Ли Цян. Собеседники Reuters добавили, что не знают причину такого решения. После этого в МИД КНР сообщили, что пока не могут прояснить ситуацию, связанную с планами Си Цзиньпина по саммиту.
Reuters писал, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который ранее подтвердил свое участие в мероприятии. Лидеры не встречались лично с прошлого саммита G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г.
Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20. На прошлогоднем саммите G20 в Индонезии Россию также представлял Лавров.