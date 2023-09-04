Байдена разочаровало возможное отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20

31 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Си Цзиньпин скорее всего, пропустит саммит G20. Эту информацию подтвердил и источник «Ведомостей. Ожидается, что китайскую делегацию на саммите возглавит премьер китайского Госсовета Ли Цян. Собеседники Reuters добавили, что не знают причину такого решения. После этого в МИД КНР сообщили, что пока не могут прояснить ситуацию, связанную с планами Си Цзиньпина по саммиту.