СМИ: Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии
Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Индии и Китае.
Ожидается, что китайскую делегацию на саммите возглавит премьер китайского Госсовета Ли Цян, заявили агентству несколько неназванных чиновников. Собеседники добавили, что не знают причину такого решения. В МИД КНР и Индии не ответили на запросы Reuters.
Агентство отмечает, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который ранее подтвердил свое участие в мероприятии. Лидеры не встречались лично с прошлого саммита G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г.
Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20. На прошлогоднем саммите G20 в Индонезии Россию также представлял Лавров.