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СМИ: Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Индии и Китае.

Ожидается, что китайскую делегацию на саммите возглавит премьер китайского Госсовета Ли Цян, заявили агентству несколько неназванных чиновников. Собеседники добавили, что не знают причину такого решения. В МИД КНР и Индии не ответили на запросы Reuters.

Агентство отмечает, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который ранее подтвердил свое участие в мероприятии. Лидеры не встречались лично с прошлого саммита G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г. 

Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20. На прошлогоднем саммите G20 в Индонезии Россию также представлял Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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