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Песков: Путин не планирует ехать на саммит G20

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите стран G20 в Индии, который пройдет 9-10 сентября, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов у президента нет. Формат участия России, непосредственно связанный с поездкой, вы знаете, что президент дистанционно участвовал в БРИКС. Ну и потом сейчас действительно насыщенный график и, конечно, главное – СВО», – сказал он.

На уточняющий вопрос, возможно ли дистанционное участие президента в саммите, Песков ответил: «Пока уточняют формат».

Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Ранее по теме: Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи. Главное

23 августа Владимир Путин выступил по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР. Президент России призвал расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию, а также выразил надежду на активизацию сотрудничества в области исследований и инноваций. Путин подчеркнул, что в 2024 г., когда Москва примет председательство в БРИКС, Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти».

Ранее главный координатор по подготовке саммита G20 Харш Вардхан Шрингла рассказал, что председательствующая в G20 в 2023 г. Индия будет продвигать «человекоцентричную глобализацию» и помогать решению глобальных социально-экономических вызовов. Украинский конфликт – один из факторов глобальных энергетических, продовольственных и инфляционных рисков. Но «геополитические вопросы не находятся в центре приоритетов» индийской повестки в G20, которая изначально является экономическим форматом, подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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