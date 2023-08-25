Песков: Путин не планирует ехать на саммит G20
Президент России Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите стран G20 в Индии, который пройдет 9-10 сентября, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов у президента нет. Формат участия России, непосредственно связанный с поездкой, вы знаете, что президент дистанционно участвовал в БРИКС. Ну и потом сейчас действительно насыщенный график и, конечно, главное – СВО», – сказал он.
На уточняющий вопрос, возможно ли дистанционное участие президента в саммите, Песков ответил: «Пока уточняют формат».
Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
23 августа Владимир Путин выступил по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР. Президент России призвал расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию, а также выразил надежду на активизацию сотрудничества в области исследований и инноваций. Путин подчеркнул, что в 2024 г., когда Москва примет председательство в БРИКС, Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти».
Ранее главный координатор по подготовке саммита G20 Харш Вардхан Шрингла рассказал, что председательствующая в G20 в 2023 г. Индия будет продвигать «человекоцентричную глобализацию» и помогать решению глобальных социально-экономических вызовов. Украинский конфликт – один из факторов глобальных энергетических, продовольственных и инфляционных рисков. Но «геополитические вопросы не находятся в центре приоритетов» индийской повестки в G20, которая изначально является экономическим форматом, подчеркнул он.