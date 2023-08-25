Песков: Путин не планирует ехать на саммит G20

23 августа Владимир Путин выступил по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР. Президент России призвал расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию, а также выразил надежду на активизацию сотрудничества в области исследований и инноваций. Путин подчеркнул, что в 2024 г., когда Москва примет председательство в БРИКС, Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти».