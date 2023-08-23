Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи. Главное

Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи. ГлавноеПрезидент призвал укреплять авторитет организации, а также напомнил о причинах украинского кризиса
В южноафриканском Йоханнесбурге проходит второй день саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин выступил на нем по видеосвязи. «Ведомости» собрали главное из заявлений главы государства.
Путин напомнил, что БРИКС выступает против политики неоколониализма и гегемонии Запада и поддерживает формирование многополярного мира. «Я хочу отметить, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире и привело к тяжелому кризису на Украине. Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война – жестокая война на истребление», – пояснил Путин.
«Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине», – сказал глава государства, отметив, что Россия решила поддержать людей в борьбе за культуру и будущее.
Путин подчеркнул, что в 2024 г., когда Москва примет председательство в БРИКС, Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти». Президент напомнил, что саммит БРИКС в следующем году пройдет в Казани, он запланирован на октябрь. Конкретные даты будут согласованы, добавил Путин.
Среди основных приоритетов БРИКС Путин назвал создание новых безопасных транспортных магистралей. Он призвал создать постоянную комиссию по транспорту, которая занималась бы вопросами логистики. «Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом «Север – Юг», но и в более широком плане – вопросами развития логистических и транспортных коридоров, межрегиональных и глобальных», – сказал он.
Президент России призвал расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию. Он отметил, что Россия будет способствовать «повышению роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитию межбанковской кооперации, расширению использования национальных валют и углублению взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов».
Помимо этого, Путин выразил надежду на активизацию сотрудничества в области исследований и инноваций. По словам главы государства, развитием глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС мог бы заняться специальный целевой фонд. «Со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта», – добавил он.
Глава государства также отметил, что Россия поддерживает предложение ЮАР об организации отдельной встречи по делам женщин на уровне министров. «Роль [женщин] в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться», – подчеркнул Путин. Он также выразил готовность России принимать участие в работе по ядерной медицине и способствовать расширению круга участников БРИКС.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) в очном формате впервые за три года. Россию на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.