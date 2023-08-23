Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи. Главное

Путин напомнил, что БРИКС выступает против политики неоколониализма и гегемонии Запада и поддерживает формирование многополярного мира. «Я хочу отметить, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире и привело к тяжелому кризису на Украине. Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война – жестокая война на истребление», – пояснил Путин.