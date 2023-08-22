Силуанов допустил создание единой расчетной единицы для стран БРИКС вместо доллара

«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран – членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», – сказал он (цит. по ТАСС).