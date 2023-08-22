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Экономика

Силуанов допустил создание единой расчетной единицы для стран БРИКС вместо доллара

Ведомости

Страны БРИКС могут создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов в разговоре с телеканалом CGTN в рамках саммита БРИКС. 

«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран – членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», – сказал он (цит. по ТАСС). 

Силуанов также отметил, что в развитии торговых отношений между странами основной упор сделан именно на расчеты в национальных валютах. Например, 30 марта Бразилия и Китай заключили соглашение о торговле в юанях. 

В середине января министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС ищет возможность заменить платежи в долларах на «более справедливую» систему денежного обмена. По ее словам, платежная система в долларах рассчитана на богатые страны, в то же время она невыгодна для бедных государств.

Российские власти также неоднократно призывали отказаться от доллара. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. В ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов утрачено.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) в очном формате впервые за три года. Лавров представляет Россию на мероприятии очно. Президент России Владимир Путин примет участие по видеосвязи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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