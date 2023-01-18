Глава МИД ЮАР заявила, что БРИКС ищет замену доллару
БРИКС ищет возможность заменить платежи в долларах на «более справедливую» систему денежного обмена. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в интервью «РИА Новости».
«Мы всегда были обеспокоены доминированием доллара, и нам нужно искать этому альтернативу, это одна из причин, по которой мы создали Новый банк развития БРИКС», — сказала она.
Пандор пояснила, что платежная система в долларах рассчитана на богатые страны, в то же время она невыгодна для бедных государств. В связи с этим глава МИД ЮАР призвала разработать «более справедливую систему». Данная инициатива обсуждается с министрами БРИКС в сфере экономики, уточнила она.
БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). 27 июня 2022 г. заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина и Иран.
В сентябре 2022 г. в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что доминирование Запада в мире ускользает. Он обратил внимание, что доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов утрачено.
В октябре на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин обвинил США и Запад в целом в использовании доллара как оружия. По словам российского лидера, таким образом западные страны дискредитировали институт международных финансовых резервов.