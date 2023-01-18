Глава МИД ЮАР заявила, что БРИКС ищет замену доллару

Пандор пояснила, что платежная система в долларах рассчитана на богатые страны, в то же время она невыгодна для бедных государств. В связи с этим глава МИД ЮАР призвала разработать «более справедливую систему». Данная инициатива обсуждается с министрами БРИКС в сфере экономики, уточнила она.