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Глава МИД ЮАР заявила, что БРИКС ищет замену доллару

Ведомости

БРИКС ищет возможность заменить платежи в долларах на «более справедливую» систему денежного обмена. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в интервью «РИА Новости».

«Мы всегда были обеспокоены доминированием доллара, и нам нужно искать этому альтернативу, это одна из причин, по которой мы создали Новый банк развития БРИКС», — сказала она.

Пандор пояснила, что платежная система в долларах рассчитана на богатые страны, в то же время она невыгодна для бедных государств. В связи с этим глава МИД ЮАР призвала разработать «более справедливую систему». Данная инициатива обсуждается с министрами БРИКС в сфере экономики, уточнила она.

БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). 27 июня 2022 г. заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина и Иран.

В сентябре 2022 г. в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что доминирование Запада в мире ускользает. Он обратил внимание, что доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов утрачено.

В октябре на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин обвинил США и Запад в целом в использовании доллара как оружия. По словам российского лидера, таким образом западные страны дискредитировали институт международных финансовых резервов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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